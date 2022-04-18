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Полицейская собака в Петербурге помогла задержать подозреваемого в убийстве

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В Санкт-Петербурге полицейская собака помогла задержать подозреваемого в убийстве женщины. Об этом 17 апреля сообщается на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Тело 28-летней женщины было найдено 16 апреля на Большой Московской улице. На нем были обнаружены множественные колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «Федеральное агентство новостей».

По данным правоохранителей, потерпевшая предоставляла платные интимуслуги, в связи с этим у правоохранителей сразу появилось предположение, что ее мог убить клиент.

После просмотра записей с камер наблюдения полицейские определили маршрут ухода подозреваемого. После этого к его выслеживанию привлекли собаку Кадис. Животное взяло образец запаха из квартиры убитой и довело полицейских до квартиры дома, в котором проживал 23-летний мужчина, работавший курьером, пишет НСН.

По версии следствия, мужчина пришел к убитой как клиент, однако затем решил ограбить ее. Женщина сопротивлялась, из-за чего подозреваемый зарезал ее и скрылся с места преступления, уточняет REGNUM.

Подозреваемый задержан.

В 2019 году во Владивостоке собака помогла найти убийцу кондуктора трамвая. Злоумышленник ударил женщину металлическим прутом по голове, в результате чего 54-летняя женщина скончалась. После этого он скрылся с места происшествия, но был задержан по горячим следам.

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