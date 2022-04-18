Эксперт назвал отличие новой бежевой офисной бумаги от белой

Новая бумага бежевого цвета, которая появилась в продаже после прекращения поставок белой бумаги на фоне антироссийских санкций, не повредит офисной технике. Об этом рассказал в понедельник, 18 апреля, РИА «Томск» руководитель одной из томских полиграфических компаний.

«В продаже появилась бумага бежевого цвета. Ее отличие от белой только в цвете, производится она на том же оборудовании и при тех же технологических процессах, что и ранее. Плотность и фактура бумаги не изменились, поэтому она подходит для использования при печати на принтерах и в копировальных аппаратах», — сказал собеседник агентства.

При этом сотрудники ряда сервисных центров города, которые занимаются обслуживанием принтеров, сообщили, что пока не сталкивались с бумагой бежевого цвета. Между тем, как пояснила менеджер одного из сервисных центров Томска, какого цвета бумага — для принтера значения не имеет. При покупке офисной бумаги специалист порекомендовала обратить внимание на то, чтобы листы были гладкие и плотные.

В то же время, как отмечается на сайте крупного российского производителя бумаги — Целлюлозно-бумажного комбината в Светогорске (Ленинградская область), — для выполнения функции носителя информации достаточно 60% уровня белизны. На предприятии также добавили, что в их линейке появилась бумага из полубеленой целлюлозы SvetoCopy ECO. Ее натуральный цвет достигается благодаря применению меньшего количества отбеливающих веществ.

Ранее, в марте, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что после прекращения поставок в Россию белой бумаги и химикатов, необходимых для производства беленой целлюлозы, в некоторых российских регионах выросли цены на офисную бумагу, а также увеличился спрос из-за опасений, что может возникнуть ее дефицит.

В частности, сообщалось, что средняя цена на бумагу для принтеров выросла в два-три раза и более. До 24 февраля пачку бумаги из 500 листов можно было купить за 250–280 рублей. Затем она подорожала до 1000 рублей и более.

Как сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства, ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на бумагу у производителей. В Минпромторге в то же время прокомментировали, что стабилизация цен и поставок бумаги ожидается в ближайшее время. Отмечалось, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги. Но теперь россиянам придется привыкнуть к не совсем обычному виду офисной бумаги, так как в России теперь будут выпускать бумагу бежевого, а не белого цвета.