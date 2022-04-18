«Россети» создают инфраструктурный фундамент для нацпроектов

В 2021 году группа «Россети» выполнила более 600 значимых мероприятий для реализации нацпроектов, сообщает «Российская газета».

Основной объем работ, реализуемых сегодня компанией в рамках нацпроектов, связан с развитием Восточного полигона железных дорог. Энергетическая часть Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, включает, в частности, развитие электросети для расширения БАМа и Транссиба. В рамках реализации нацпроекта «Россети» построили более 3,35 тысячи километров ЛЭП и ввели в работу 3,81 ГВА новой трансформаторной мощности.

Основная цель нацпроекта в сфере строительства и ремонта автодорог — снизить смертность в результате аварий в 3,5 раза к 2030 году. Ее достижению, не в последнюю очередь, способствует организация современного освещения вдоль автотрасс. В проектах активно участвуют «Россети», для которых это логичная возможность расширить профильные направления деятельности. Работы идут в самых разных регионах: на автотрассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 «Волга», Московском большом кольце и многих других.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» «Россети» за 2021 год выполнили более 200 договоров на технологическое присоединение к сетям больниц, госпиталей и фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, были обеспечены электроэнергией новый корпус больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге и Центр ядерной медицины в Бурятии. За время пандемии выполнено несколько десятков проектов электроснабжения новых больниц — от знаменитой «Коммунарки» до госпиталей Министерства обороны в разных регионах страны.

Создание в рамках нацпроекта «Жилье» новых микрорайонов с собственной социальной инфраструктурой сопровождается расширением электросетей для обеспечения мощностью стройплощадок, а затем и самих новостроек. Одним из примеров стала Самарская область — неподалеку от областного центра активно застраивается новый микрорайон Южный город, где уже введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, созданы новые школы и детские сады. Для энергоснабжения микрорайона потребовалось более 49 МВт мощности.

Изначально нацпроекты задумывались как инструмент, позволяющий сконцентрировать ресурсы на решении приоритетных государственных задач. Сейчас, когда перед экономикой России стоят новые вызовы, актуальность этого подхода, очевидно, сохранится. «Мы продолжаем работу по всем ключевым направлениям, в том числе связанным с реализацией нацпроектов. В ближайшее время планируем крупные пуски, связанные с расширением Восточного полигона железных дорог. Кроме того, первоочередными задачами группы "Россети" остаются обеспечение надежной работы сетевого комплекса, создание инфраструктурных условий для открытия предприятий, работающих на импортозамещение, сохранения темпов жилищного и транспортного строительства», — заявил генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин.