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Песков отказался комментировать предложения лишить Депардье гражданства

Песков не прокомментировал инициативу о лишении актера Жерара Депардье гражданства России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать позицию Кремля по поводу предложений лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье из-за его высказываний по спецоперации по защите Донбасса.

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«Я ничего не могу сказать на этот счет», — заявил Песков на брифинге 18 апреля.

В начале апреля Депардье сказал, что российский народ не несет ответственности за поступки своего президента. В ответ на это депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что актера нужно лишить российского гражданства. Кроме того, он предложил передать недвижимость француза в Саранске и Грозном детям-сиротам.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что высказывание Депардье о спецоперации РФ обусловлено эмоциональностью и импульсивностью его характера, это заявление не стоит воспринимать всерьез.

В свою очередь Песков предположил, что актер «не полностью понимает, что происходит». Он подчеркнул, что Депардье готовы предоставить разъяснения по происходящему на Украине.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу. 24 февраля президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.

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