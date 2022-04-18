Воробьев поручил обеспечить безопасность граждан Подмосковья во время Пасхи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам и муниципальным властям обеспечить высокий уровень безопасности жителей Подмосковья в период Пасхи. Об этом он заявил в понедельник, 18 апреля, в ходе совещания с главами городских округов и министрами региона

«Пасха — 24 апреля. Это христианский праздник, который мы особенно отмечаем. <…> Конечно, всё, что связано с безопасностью, должно быть на хорошем, высоком уровне», — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Ранее, в понедельник, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев при поддержке стран Запада готовит провокации с многочисленными жертвами на Пасху.

Он пояснил, что российские военные располагают данными, что провокации будут проходить в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях в пасхальную ночь, сообщает телеканал «360». Для этого из группировок боевиков сформированы более 70 мобильных групп.

В этот же день в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что стоимость обычного кулича весом 400–500 г в сетевых магазинах региона будет начинаться от 290 рублей, а на праздничных ярмарках — от 150 рублей.

В 2022 году Пасха будет отмечаться 24 апреля.