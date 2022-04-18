Аналитики исключили возможность дефолта в странах ЕС

Золотовалютные резервы (ЗВР) стран Европейского союза позволяют государствам – членам альянса обслуживать свои долговые обязательства, поэтому наступление дефолта в ЕС на сегодняшний день практически невозможно или крайне маловероятно. Об этом заявили «Известиям» аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» в понедельник, 18 апреля.

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что дефолт РФ может обернуться дефолтом Европы, причем как материальным, так и моральным. Политик отметил, что финансовая система Евросоюза не вполне устойчива, а доверие людей падает и «так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно». Он подчеркнул, что «рядовые европейцы» не поблагодарят власти за гиперинфляцию, отсутствие «элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской». Таким образом Медведев ответил на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что дефолт в России — вопрос времени, санкции всё глубже въедаются в экономику России.

«Страны ЕС не получат дефолт от дефолта РФ, даже Греция, по крайней мере в ближайший год. Возможно, Медведев имел в виду, что в долгосрочной перспективе, если РФ «обанкротится», то у Евросоюза тоже с экономикой будет не очень хорошо — наступит гиперинфляция. Но, во-первых, это очень далекая перспектива, а во-вторых, она тоже очень маловероятна — они же не зарабатывают на РФ. Инфляция да, вырастет, но о дефолте речи пока идти не может», — сказали во «Фридом Финанс».

Аналитики объяснили, что дефолт наступает, когда страна или компания не могут провести своевременную выплату по договору займа или по условиям договора о выпуске облигационного займа. Невозможность государства выплатить такие займы называют суверенным дефолтом. Риски дефолта в России в первую очередь связаны с заморозкой ее ЗВР. У страны достаточно средств для обслуживания внешнего долга, однако нет технической возможности погашения займа в иностранной валюте, подчеркнули в инвесткомпании. После задержек таких выплат стране-заемщику дается еще 30 дней, чтобы их произвести. Если оплата не будет произведена, то через месяц кредитор вправе объявить технический дефолт, констатировали специалисты.

«Наступление суверенного дефолта в России не приведет к дефолту стран Европы, так как это не скажется на их возможностях обслуживать свой суверенный долг», — добавили в инвесткомпании.

Там предположили, что наступление технического дефолта в РФ может состояться 5 мая, так как к тому моменту пройдет ровно 30 дней после невыполнения обязательств по выплатам по еврооблигациям. Аналитики напомнили, что, хоть по факту выплата и состоялась, она была произведена в российских рублях из-за заморозки средств в иностранной валюте. Если Россия к тому времени сможет найти необходимую сумму в валюте, следующие выплаты по евробондам нужно будет сделать уже 27 мая. Если их начнут снова погашать в российской национальной валюте, то опять наступит 30-дневная отсрочка либо технический дефолт, допустили специалисты. Во «Фридом Финанс» напомнили, что РФ уже говорила о намерениях судиться в таком случае, так как считает этот дефолт искусственно созданным.

«Однако, согласно договорам по евробондам, подписанным до 2018 года, выплаты в российской валюте ими не предусматриваются. А значит, возникновение технического дефолта в России на сегодняшний день вполне возможно», — сказали специалисты.

Аналитики полагают, что российское правительство постарается не допустить суверенного дефолта страны и будет предпринимать для этого меры.

Как стало известно 5 апреля, минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Как говорил «Известиям» 8 апреля Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ), следует различать обычный — для государства — суверенный — дефолт от технического дефолта.

Суверенный дефолт наступает, если у страны нет денег для погашения взятых на себя обязательств, как правило, выраженных в гособлигациях. Технический дефолт — это ситуация, при которой заемщик нарушил договор займа, не осуществив очередной платеж держателю долга, но физически он этот договор выполнить может и у него есть средства для выплаты долга.

«Известия» писали, что всё же есть несколько способов продолжить обслуживать госдолг. Так, Корнейчук рассказал, что, поскольку иностранные кредиторы не принимают выплату по гособлигациям в рублях, Москва может осуществить платеж из пула валютной выручки экспортеров, которые с 28 февраля обязаны продавать 80% от такой выручки государству.

Во «Фридом Финанс» тогда допустили, что можно выплачивать госдолг в китайских юанях, так как КНР не блокировала резервы России, номинированные в юанях. Кроме того, возможно конвертировать юани в доллары через китайский банк, а затем производить выплаты по облигациям в долларах.

Как заявлял «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов, Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Но политика стран Запада заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт.