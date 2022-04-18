В Гидрометцентре спрогнозировали скорое рассеивание дымки над Барнаулом

В краевом Гидрометцентре рассказали, что дымка в Барнауле развеется в ближайшее время. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили на сайте «Алтапресс» со ссылкой на учреждение.

Согласно прогнозу, в ночь на 19 апреля в регионе пройдет холодный фронт, который будет сопровождаться дождем и небольшим усилением ветра.

Отмечается, что дымка в Барнауле возникла вследствие возгорания травы в соседних районах.

Ранее, 16 апреля, сообщалось, что в Барнауле введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС из-за высокой пожарной опасности. Глава города Вячеслав Франк подписал соответствующее постановление. Режим введен с 15 апреля.