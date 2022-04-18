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В Подмосковье врачи спасли пациента с расслоением аорты

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Врачи в Московской области спасли 36-летнего пациента с расслоением аорты. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщается на сайте регионального минздрава.

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Специалисты Научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) удалили пациенту расслоенный участок аорты и заменили синтетическим протезом.

«В ходе операции сердце остановили специальным раствором, за орган работал аппарат искусственного кровообращения: он забирает кровь, обогащает ее кислородом и перекачивает ее обратно в артериальную систему», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова руководителя отделения кардиохирургии МОНИКИ имени Владимирского, доктора медицинских наук Дмитрия Шумакова.

Пациент в настоящее время чувствует себя хорошо, пишет Федеральное агентство новостей. Его уже перевели в больницу по месту жительства, где он будет продолжать лечение.

Как пояснили медики, расслоение аорты является одним из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний. Такое заболевание приводит к смерти в 90% случаев. МОНИКИ им. Владимирского— это единственное в Московской области учреждение здравоохранения, где проводятся операции на сердце и магистральных сосудах, уточняет РИАМО.

17 апреля отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о риске болезни сердца из-за боли в горле. По его словам, боли в горле, в частности на фоне воспаления небных миндалин, могут привести к таким осложнениям на сердце, как миокардит и эндокардит.

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