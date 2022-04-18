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В Москве уличные парковки будут бесплатными в майские праздники

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В майские праздники, 1–3 и 9–10 мая 2022 года, можно будет бесплатно припарковаться на улицах Москвы. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила со ссылкой на заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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По его словам, в праздники на дорогах меньше автомобилей, поэтому парковки работают бесплатно.

«Просим водителей быть внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила и парковаться только в разрешенных местах — для безопасности всех участников дорожного движения», — приводит слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие 11 тыс. военных, сообщает телеканал «Звезда».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

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