Вирус клещевого боррелиоза выявили в Амурской области

В Амурской области зарегистрирована первая положительная проба на клещевой энцефалит. Зараженный клещ был завезен из Воронежской области.

Всего за неделю в регионе выявлено восемь пострадавших от укусов клещей. На исследование поступило 15 вредителей, один из них оказался переносчиком боррелиоза. Об этом пишет Амурская служба новостей.

По данным Роспотребнадзора, прививки от клещевого энцефалита поставили свыше 11,4 тыс. жителей Амурской области, в том числе почти 3,6 тыс. детей.

Специалисты отмечают, что время начала сезона активности клещей зависит от температурного режима. Считается, что в апреле вредители наиболее опасны. Врачи рекомендуют ставить прививку от энцефалита всем, у кого есть риск быть укушенным клещом. Противопоказанием для вакцины является беременность. Вакцинация в период грудного вскармливания проводится по решению врача с учетом возможного заражения энцефалитом.