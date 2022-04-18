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Тренер Мишин рассказал о состоянии фигуриста Семененко в больнице

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Тренер Алексей Мишин рассказал, что участник Олимпийских игр 2022 года российский фигурист Евгений Семененко после падения на выступлении продолжает находиться в больнице, ему нужен покой.

В беседе с «РИА Новости» в понедельник, 18 апреля, он пояснил, что «обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки» фигуриста.

«В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Сколько он там еще пробудет, неизвестно, но такое состояние требует покоя, лучше как можно дольше», — приводит слова Мишина «Москва 24».

Накануне, 17 апреля, Мишин рассказал «Спорт-Экспрессу», что произошедшее является чистой случайностью.

Инцидент произошел в субботу, 16 апреля, во время ледового шоу в Санкт-Петербурге. 18-летний Семененко в начале проката попытался сделать прыжок в четыре оборота, однако неудачно приземлился и ударился головой о лед. Несколько раз он пытался встать, но упал на первый ряд партера, пишет сайт kp.ru. Спортсмен был госпитализирован с сотрясением мозга, уточняет сайт aif.ru.

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