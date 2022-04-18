В Орле прошел второй общегородской субботник

В Орле 16 апреля прошел второй общегородской субботник. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили на сайте «Орел. Твой город в интернете».

В уборке города приняли участие 1025 трудовых коллективов, в том числе образовательных учреждений, и сотрудники муниципалитета. Несмотря на неблагоприятные погодные условия поработать вышли 25 тыс. человек.

«Работы по очистке городских территорий от мусора проводились на следующих участках: в районе озера «Светлая жизнь», улицах Емлютина, Латышских стрелков, МОПРа, Нормандии-Неман, Комсомольской, Автовокзальной, Васильевской, Машиностроительной, Генерала Родина, Часовой, Зои Космодемьянской, Веселой, Пархоменко, Матвеева, Цветаева, Приборостроительной, Генерала Жадова, Магистральной, Московском шоссе, Старо-Московском шоссе и многих других», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, жители города привели в порядок береговые зоны рек Ока и Орлик, парки «Разградский», «Семинарский», «Ботаника», Победы, отдельные территории Щекотихинского и Овсянниковского, скверы «Ливенский» и «Гуртьева», а также опушки Медведевского лесов и Прокуровской рощи.

Отмечается, что на мусоросортировочный комплекс АО «ЭкоСити» уже вывезли свыше 500 т отходов. Для этого привлекли порядка 50 единиц различной спецтехники.

Кроме того, в рамках акции «Сад Памяти» были посажены 50 лип. Также участники городского субботника провели покрасочные работы, которые продолжатся в течение санитарно-экологического двухмесячника.

Первый городской субботник в Орле проходил 9 апреля.

Ранее мероприятия по благоустройству анонсировали в Ульяновской области. В регионе проведут семь крупных субботников. Мероприятия по уборке территорий планируется провести с 1 апреля по 1 июня.