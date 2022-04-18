Песков оценил возможность введения встречных ограничений на въезд продуктовых грузовиков в РФ

Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам страны. Так представитель Кремля Дмитрий Песков 18 апреля отреагировал на призыв производителей продуктов не вводить ограничения на въезд грузовиков в РФ.

«Они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда. В любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день газета «Коммерсантъ» сообщила, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не вводить запрет на ввоз в РФ пищевых ингредиентов европейским автотранспортом. Они опасаются, что такое решение оставит отрасль без импортных ингредиентов, которые не попали под запрет со стороны Евросоюза.

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