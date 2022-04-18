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Песков пообещал сообщить о реакции Путина на слова жены Медведчука

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В случае если президент РФ Владимир Путин отреагирует на обращение Оксаны Марченко, жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, Кремль сообщит об этом. Такое заявление 18 апреля сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если будет реакция президента, мы сообщим», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 16 апреля, Марченко обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

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