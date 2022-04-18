Пассажир легковушки пострадал в ДТП в Ноябрьске
В городе Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) в результате столкновения двух легковушек пострадал человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в воскресенье, 17 апреля, на пересечении улиц Советская и Высоцкого. Столкнулись легковые автомобили Volkswagen и «ВАЗ», пишет Muksun.fm.
В результате ДТП различные травмы получил пассажир отечественной машины. Его госпитализировали в медучреждение.
С начала 2022 года на территории региона зарегистрировано свыше 1,7 тыс. дорожных происшествий. В них погибли пять человек, еще более 90 получили травмы.