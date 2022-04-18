В Кремле отреагировали на слова Зеленского о возможном отказе от переговоров с РФ

Украинская сторона демонстрирует непостоянство, и динамика переговорного процесса оставляет желать лучшего. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном отказе от переговоров с Москвой.

Он подчеркнул, что специальная операция РФ по защите Донбасса продолжается и идет по плану.

«Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Также хочу напомнить вам слова президента [России Владимира Путина], что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства. По согласованным моментам позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — пояснил представитель Кремля.

16 апреля Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе назвал нелогичным данное заявление украинского президента. По его словам, в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, некому будет сопротивляться, и не нужны будут переговоры. Дипломат подчеркнул, что адресат подобных заявлений — власти западных стран, которым Зеленский пытается показать, что Россия сама не хочет мира.

На данный момент в окружении в Мариуполе находится около 400 иностранных наемников, большинство из них — граждане европейских стран, присутствуют и граждане Канады. В МО РФ указали, что иностранные наемники согласно Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов»: они прибыли на Украину зарабатывать деньги, поэтому их ждут уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

12 апреля Путин сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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