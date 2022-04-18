В Брянске маршрутка снесла знак и попала в ДТП
В Брянске водитель маршрутки потерял управление и врезался в дорожный знак. ДТП произошло утром, 18 апреля, в Советском районе, сообщает NASHBRYANSK.RU.
Как отмечает издание, на заснеженной дороге на пересечении улиц Советской и Крахмалева водитель, не справившись с управлением, снес знак и попал в ДТП. Сотрудники ГИБДД, которые в этот момент проезжали мимо, оказали ему помощь.
Один из очевидцев аварии выложил снимки в соцсетях. На них видны поврежденный знак и следы заноса на снегу.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее, 14 апреля, жительницу Брянской области осудили за массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли семь человек.