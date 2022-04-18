Почти 50 очагов лесных пожаров зафиксировано в России
На территории России зарегистрировано 48 очагов лесных пожаров, 19 из них находятся поблизости от населенных пунктов. Об этом представитель экстренных служб рассказал в понедельник, 18 апреля.
«По состоянию на 06:00 мск на территории России зарегистрировано 48 очагов лесных пожаров на общей площади 3,08 тыс. га», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
19 очагов лесных пожаров общей площадью 1,39 тыс. га действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Они находятся на территории Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Новосибирской и Иркутской областей, а также в Хакасии.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что уже в 13 регионах введен особый противопожарный режим, передает RT.
В тот же день штормовое предупреждение объявили в Приморском крае в связи с угрозой лесных пожаров. В регионе установилась теплая погода с сильным ветром.