Снаряд времен ВОВ обнаружили на улице на западе Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице на западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал «Известиям» источник.

Опасный предмет находился рядом с домом номер 22 по улице Демьяна Бедного. В настоящее время место происшествия оцеплено. К нему едут сотрудники экстренных служб российской столицы.

В конце сентября снаряд времен Великой Отечественной войны также обнаружили на стройке на северо-западе Москвы. Он находился на улице Демьяна Бедного у дома 16. 3 сентября съезд с МКАД на Носовихинское шоссе был перекрыт из-за обнаружения мины времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли и обезвредили.