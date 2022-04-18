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Приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery

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Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщается на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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Приложение было разработано в Московской области в 2016 году. Им в настоящее время пользуются 804 тыс. жителей Подмосковья. Онлайн-сервис принимает жалобы и обращения по качеству любых услуг — от ЖКХ до благоустройства.

По словам министра государственного управления региона Надежды Куртяник, жители Подмосковья могут скачать приложение на смартфонах с операционной системой Android. Это актуально для тех, кто не хочет прибегать к сервисам Google Play, отмечает телеканал «360».

Куртяник отметила, что ранее владельцы смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Теперь оно доступно в Huawei AppGallery. С помощью приложения жители также могут принять участие в голосованиях, следить за стройками, ремонтом и так далее.

Обновленной версией «Добродела» через AppGallery пользуются уже более 4 тыс. человек, пишет РИАМО.

13 апреля министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что в Московской области на 218 объектах появится новое уличное освещение. Новое уличное освещение установят в 35 городских округах Подмосковья в рамках проекта «Светлый город». Список объектов был составлен на основе итогов голосования, которое проходило на портале «Добродел».

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