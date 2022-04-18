Путин поздравил ФК «Спартак» со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил московский футбольный клуб (ФК) «Спартак» с юбилеем — клуб празднует 100-летие. Об этом 18 апреля сообщается на сайте Кремля.
«В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние. <…> От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», — говорится в обращении политика.
Российский лидер также подчеркнул важность того, что нынешнее поколение болельщиков с уважением относится к ветеранам клуба — тренерам, игрокам, организаторам, которые заложили традиции «Спартака» и укрепили его авторитет на спортивной арене.
18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков «Спартака». Позже клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы», пишет «Спорт-Экспресс».
«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды — Кубок России.