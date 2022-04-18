В Турции объяснили проведение новой военной операции против боевиков РПК

Турецкий политолог Керим Хас в понедельник, 18 апреля, в беседе с «Известиями» оценил начало новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), о которой объявили власти Турции.

Как отметил эксперт, такие операции проводятся осенью или весной на ежегодной основе, указав на то, что это обычная практика турецких Вооруженных сил.

«Международная обстановка тоже в угоду турецким властям. Турция сейчас достаточно эффективно сотрудничает со своими западными партнерами по вопросу Украины, поставляет Киеву беспилотники и другие вооружения. С другой стороны, Россия тоже занята украинским вопросом. Турецкие власти, наверное, учитывали, что каких-то жестких реакций против Турции не будет, поэтому сейчас удобное время проводить эту операцию», — пояснил Хас.

Ранее в этот день минобороны Турции объявило о начале новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Как сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу турецкого военного ведомства Хулуси Акара, в операции задействованы силы Спецназа и Военно-воздушные силы. Основным оружием стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.

Турецкие самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК. Как подчеркнул Акар, борьба Турции продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист.

В октябре 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна в будущем будет продолжать бороться с террористами и силами режима в Сирии «другими» способами. По его словам, в Сирии усиливаются РПК и «Силы народной самообороны» (СНС) благодаря поддержке со стороны коалиционных сил во главе с США.

Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.