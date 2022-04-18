Жителя Тамбовской области осудили за самовольное подключение к газопроводу

В Тамбовской области осудили жителя город Моршанск за самовольное подключение к газопроводу. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение, сообщило 17 апреля агентство «Онлайн Тамбов.ру».

«Моршанский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю. Он признан виновным в самовольном подключении к газопроводу», — передает агентство.

Отмечается, что правонарушение совершено повторно, что в итоге усугубило наказание.

В ноябре прошлого года мужчине был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей. Он привлекался к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу и безучетное использование газа. В январе житель Моршанска снова подключился к городской системе газоснабжения. Для этого он демонтировал заглушку с помощью отрезка металлической трубы.

Незаконно пользовался газом мужчина до конца января, пока к нему не пришли представители газораспределительной компании.

В начале апреля мужчина погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Казани.