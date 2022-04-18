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Экс-депутат рады заявил о выгоде Зеленского от затягивания конфликта на Украине

Экс-депутат рады Кива заявил, что Зеленскому выгодно затягивание конфликта на Украине из-за международной финансовой помощи
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Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта в стране из-за поступающей международной финансовой помощи. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

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«Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь — сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в этой схеме обогащения находятся и западные политики, которые получают от своей же помощи «хорошие откаты».

15 апреля Зеленский заявил о начатой Украиной заранее «войне» против России. Он подчеркнул, что власти заранее понимали необходимость подготовиться к противостоянию с «одной из самых многочисленных армий в мире». Украинский лидер рассказал, что Киеву были нужны средства и оружие, о чем власти непублично просили зарубежных партнеров. По его словам, Киев вел переговоры о поставках «некоторых вещей» еще в декабре и январе.

За день до этого итальянский журналист и историк Анджело Д'Орс заявил, что Зеленский представляет опасность для собственного народа. По его словам, именно украинский лидер является одним из главных препятствий для достижения мира.

В тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат. Тогда же стало известно, что ЕС увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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