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ЦБ предложил во внесудебном порядке блокировать страницы мошенников в соцсетях

Набиуллина: ЦБ предлагает распространить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
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Центробанк РФ предлагает расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в социальных сетях. Об этом 18 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

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«Банк России ранее получил полномочия обращаться в прокуратуру для внесудебной быстрой блокировки мошеннических сайтов. В этом году нужно это расширить и на страницы мошенников в соцсетях», — сказала она.

1 декабря 2021 года в РФ начали блокировать во внесудебном порядке сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций по инициативе Центробанка.

Как тогда отметил зампредседателя Банка России Герман Зубарев, закон позволит сократить финансовые потери граждан от действий злоумышленников. В октябре того же года глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что россияне до сих пор теряют в финансовых пирамидах от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

16 апреля 2022-го зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. Он порекомендовал делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его: проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке. Не лишним будет и поискать отзывы о магазине в интернете.

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