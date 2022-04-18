ПВО ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25

Российские военные сбили в воздухе 11 украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как рассказал Конашенков, беспилотники сбиты в районе населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное, отмечает телеканал «360».

Помимо этого российские ПВО в воздухе сбили два украинских истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм, а также один Су-25 в районе Авдеевки, отмечает телеканал «Звезда».

Конашенков добавил, что российские военные перехватили 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка, пишет RT.

По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса удалось уничтожить 139 самолетов ВСУ.

Министерство обороны России также опубликовало видео, на котором запечатлены разрушения в результате ракетного удара украинских военных по населенному пункту Токмак Запорожской области, пишет сайт kp.ru. В результате оказались разрушены хозяйственные постройки и жилые дома фермеров.

17 апреля Конашенков сообщил об уничтожении оперативно-тактической авиацией 44 военных объектов Украины. Среди них — в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Тогда же Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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