Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за угрозы пожаров

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае в связи с угрозой лесных пожаров. В регионе установилась теплая погода с сильным ветром.

По данным синоптиков, 18 апреля на большей части территории Приморья установился средний класс пожарной опасности. Лишь на севере сохраняется 2-й (малый) класс, пишет Vostokmedia. Наиболее сложная обстановка складывается в Лазовском и Кавалеровском районах. Кроме того, 19 апреля высокий класс пожарной опасности ожидается в Хасанском и Партизанском районах, а 20 и 21 апреля — в Пограничном, Октябрьском, Уссурийском, Яковлевском, Чугуевском, Анучинском и Хорольском районах.

Специалисты отмечают, что возникновению и распространению огня способствуют высокая температура воздуха и сильный ветер. Кроме того, пожары возникают из-за местных жителей, которые сжигают траву и мусор.

В ряде муниципалитетов пожароопасный сезон начался еще 21 марта. В первые дни апреля в регионе ликвидировали почти 50 лесных возгораний общей площадью почти 2 тыс. га.