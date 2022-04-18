В Челябинске сотрудника ГИБДД заподозрили в угоне автомобиля

Сотрудника ГИБДД в Челябинске подозревают в угоне автомобиля, принадлежащего 43-летней жительнице города. Об этом сообщил в понедельник, 18 апреля, URA.RU источник в правоохранительных органах.

Автомобиль марки Nissan Qashqai был припаркован у частного дома в Колхозном поселке на улице Актюбинская. В машине находились мобильный телефон и деньги — более 900 тыс. рублей.

Неизвестный угнал автомобиль буквально на глазах его владелицы. Женщина запомнила угонщика и смогла описать его полицейским. В дежурную часть она обратилась вечером 6 апреля спустя несколько минут после совершения преступления. В городе был введен план «Перехват».

Как рассказал источник издания, изначально по факту грабежа возбудили уголовное дело, однако в ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник ГИБДД. Материалы дела были переданы в следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. Расследование продолжается.

В начале апреля в Москве пьяный пассажир такси напал на водителя и угнал его автомобиль.