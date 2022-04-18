Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций с жертвами на Пасху
Мир
Экс-депутат рады заявил о выгоде Зеленского от затягивания конфликта на Украине
Экономика
ЦБ предложил во внесудебном порядке блокировать страницы мошенников в соцсетях
Экономика
Малый и средний бизнес РФ может получить промышленную ипотеку
Общество
В подмосковных магазинах пасхальные куличи будут стоить от 290 рублей
Экономика
Более 50 организаций из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT
Интернет
Сервис Spotify стал недоступен в AppStore для российских пользователей
Мир
Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных и наемников
Мир
В ДНР пресекли две попытки прорыва националистов с «Азовстали»
Мир
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Армия
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

В Челябинске сотрудника ГИБДД заподозрили в угоне автомобиля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудника ГИБДД в Челябинске подозревают в угоне автомобиля, принадлежащего 43-летней жительнице города. Об этом сообщил в понедельник, 18 апреля, URA.RU источник в правоохранительных органах.

Автомобиль марки Nissan Qashqai был припаркован у частного дома в Колхозном поселке на улице Актюбинская. В машине находились мобильный телефон и деньги — более 900 тыс. рублей.

Неизвестный угнал автомобиль буквально на глазах его владелицы. Женщина запомнила угонщика и смогла описать его полицейским. В дежурную часть она обратилась вечером 6 апреля спустя несколько минут после совершения преступления. В городе был введен план «Перехват».

Как рассказал источник издания, изначально по факту грабежа возбудили уголовное дело, однако в ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен сотрудник ГИБДД. Материалы дела были переданы в следственный отдел по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. Расследование продолжается.

В начале апреля в Москве пьяный пассажир такси напал на водителя и угнал его автомобиль.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022