«Роснефть» помогла организовать главный праздник для КМНС

В поселке Советская Речка Красноярского края прошел праздник коренных малочисленных народов Севера — День оленевода. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «РН-Ванкор», которая входит в добывающий комплекс «Роснефти».

Самой зрелищной частью праздника стали гонки на оленьих упряжках. Победители получили от «РН-Ванкор» новые снегоходы. Также жители соревновались в национальной борьбе и метании маута на хорей, когда аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей.

Женщины участвовали в конкурсе «Лучшая хозяйка тундры»: они приготовили национальные блюда из рыбы и мяса оленя, а также презентовали изделия декоративно-прикладного творчества.

В чуме нефтяников расположилась фотовыставка «РН-Ванкор» с архивными снимками, иллюстрирующими основные вехи освоения месторождений Ванкорского кластера, который находится неподалеку от поселка, и сотрудничество нефтяников с коренным населением красноярского Севера.

Советская Речка — единственный поселок в Туруханском районе, где КМНС продолжают заниматься разведением северных оленей. Здесь проживает 110 представителей коренных народов Севера. Среди них — кеты, которых сегодня насчитывается около 1 тыс. во всем мире, и селькупы — их порядка 4 тыс. человек.

«Поддержка коренных малочисленных народов Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из значимых направлений деятельности НК «Роснефть» в регионах присутствия», — рассказали в пресс-службе компании. Ее дочерние общества реализовали более 1 тыс. проектов в поддержку КМНС. Так, для жителей деревни Харампур построили кирпичные дома, стилизованные под чумы, школу-интернат, клуб с библиотекой, а в Тюмени теперь есть Дом северных людей — центр сохранения и развития национальной культуры.

В других регионах присутствия на средства компании также строятся дома, учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также культурно-досуговые и спортивные комплексы, стадионы и спортивные площадки. В частности, недавно в Якутии был открыт корпус Малой академии наук, а в прошлом году в городе Нефтекамск в Башкирии построили полилингвальную школу-интернат на 300 мест.