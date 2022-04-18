Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций с жертвами на Пасху
Мир
Экс-депутат рады заявил о выгоде Зеленского от затягивания конфликта на Украине
Экономика
ЦБ предложил во внесудебном порядке блокировать страницы мошенников в соцсетях
Экономика
Малый и средний бизнес РФ может получить промышленную ипотеку
Общество
В подмосковных магазинах пасхальные куличи будут стоить от 290 рублей
Экономика
Более 50 организаций из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT
Интернет
Сервис Spotify стал недоступен в AppStore для российских пользователей
Мир
Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных и наемников
Мир
В ДНР пресекли две попытки прорыва националистов с «Азовстали»
Мир
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Армия
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

«Роснефть» помогла организовать главный праздник для КМНС

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Советская Речка Красноярского края прошел праздник коренных малочисленных народов Севера — День оленевода. Генеральным партнером мероприятия выступила компания «РН-Ванкор», которая входит в добывающий комплекс «Роснефти».

Самой зрелищной частью праздника стали гонки на оленьих упряжках. Победители получили от «РН-Ванкор» новые снегоходы. Также жители соревновались в национальной борьбе и метании маута на хорей, когда аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей.

Женщины участвовали в конкурсе «Лучшая хозяйка тундры»: они приготовили национальные блюда из рыбы и мяса оленя, а также презентовали изделия декоративно-прикладного творчества.

В чуме нефтяников расположилась фотовыставка «РН-Ванкор» с архивными снимками, иллюстрирующими основные вехи освоения месторождений Ванкорского кластера, который находится неподалеку от поселка, и сотрудничество нефтяников с коренным населением красноярского Севера.

Советская Речка — единственный поселок в Туруханском районе, где КМНС продолжают заниматься разведением северных оленей. Здесь проживает 110 представителей коренных народов Севера. Среди них — кеты, которых сегодня насчитывается около 1 тыс. во всем мире, и селькупы — их порядка 4 тыс. человек.

«Поддержка коренных малочисленных народов Севера для сохранения их национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из значимых направлений деятельности НК «Роснефть» в регионах присутствия», — рассказали в пресс-службе компании. Ее дочерние общества реализовали более 1 тыс. проектов в поддержку КМНС. Так, для жителей деревни Харампур построили кирпичные дома, стилизованные под чумы, школу-интернат, клуб с библиотекой, а в Тюмени теперь есть Дом северных людей — центр сохранения и развития национальной культуры.

В других регионах присутствия на средства компании также строятся дома, учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также культурно-досуговые и спортивные комплексы, стадионы и спортивные площадки. В частности, недавно в Якутии был открыт корпус Малой академии наук, а в прошлом году в городе Нефтекамск в Башкирии построили полилингвальную школу-интернат на 300 мест.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022