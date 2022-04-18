Сервис Spotify стал недоступен в AppStore для российских пользователей
Стриминговый музыкальный сервис Spotify в понедельник, 18 апреля, стал недоступен в AppStore для российских пользователей.
Также сервис недоступен в Huawei AppGallery. При попытке поиска приложений оба магазина выдают ссылки только на российские музыкальные сервисы.
Spotify прекратил работу в России с 11 апреля. В компании уточнили, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны, если находятся там, в настройках пользователя.
25 марта издание Expressen сообщило, что Spotify прекратит работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.
6 марта Spotify приостановил продажу подписки Premium в России из-за ухода из страны Visa и MasterCard. 2 марта Spotify объявил о закрытии офиса в РФ на фоне ситуации на Украине.
4 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе.
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