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Сервис Spotify стал недоступен в AppStore для российских пользователей

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Стриминговый музыкальный сервис Spotify в понедельник, 18 апреля, стал недоступен в AppStore для российских пользователей.

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Также сервис недоступен в Huawei AppGallery. При попытке поиска приложений оба магазина выдают ссылки только на российские музыкальные сервисы.

Spotify прекратил работу в России с 11 апреля. В компании уточнили, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны, если находятся там, в настройках пользователя.

25 марта издание Expressen сообщило, что Spotify прекратит работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

6 марта Spotify приостановил продажу подписки Premium в России из-за ухода из страны Visa и MasterCard. 2 марта Spotify объявил о закрытии офиса в РФ на фоне ситуации на Украине.

4 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе.

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