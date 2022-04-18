Купленного Рашкиным лося не могут принять в Саратове

Калининский районный суд Саратовской области продолжает рассматривать дело депутата КПРФ Валерия Рашкина, касающееся незаконной охоты на лося. Как рассказала 18 апреля его коллега, депутат Госдумы от КПРФ Ольга Акимова, Рашкин уже выплатил все положенные компенсации, однако слушания по его делу продолжаются каждый день.

На одном из последних заседаний Акимова выступила в качестве свидетеля по делу, заявив, что в нем возник поворот. В Саратове не знают, что делать с живым лосем, которого Рашкин купил по закону, чтобы возместить ущерб лесному охотхозяйству, взамен убитого им животного.

«Рашкин погасил все долги, выплатил всё, что касается требований по охотоведению, выплатил более чем достаточно средств, в том числе и на корма. Приобрел лося, которого Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях. Но препятствия идут со всех сторон, пытаясь обвинить его и не выдавая документов, что он всё это оплатил», — заявила Акимова в видеообращении на сайте КПРФ.

Наказание по статье о незаконной охоте на животных предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Суд в Саратове рассматривает дело опального депутата уже около полугода.

11 апреля сообщалось, что суд в Москве также отклонил апелляционную жалобу Валерия Рашкина на действия Государственной думы, принявшей решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Поводом для иска стал недопуск адвокатов Рашкина на заседание Госдумы 25 ноября 2021 года, на котором с него сняли неприкосновенность.

До этого, 31 марта, сам депутат заявил о пережитом стрессе в связи с обвинениями в незаконной охоте. Как сообщил парламентарий перед началом судебного заседания по своему уголовному делу, он принял для себя решение «завязать с охотой», заняться благотворительностью и помогать развитию животного мира.

25 марта Рашкин возместил ущерб в 628 тыс. рублей по делу о незаконной охоте на лося в Саратовской области и договорился о покупке лосихи, которую выпустят в лес.

29 октября 2021 года Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Только спустя почти месяц, 19 ноября, парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат согласился с доводами, что он охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли у него разрешение на охоту.