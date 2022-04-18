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Ребенок провалился сквозь пол второго этажа в Ленинградской области

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Маленький мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после падения сквозь пол второго этажа частного дома в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщил в понедельник, 18 апреля, 78.ru источник в правоохранительных органах.

По данным источника, несчастный случай произошел накануне около 10 часов утра. Оставленный без присмотра 4-летний ребенок провалился сквозь прогнивший пол второго этажа частного дома в СНТ «Пери». Он упал на кафель первого этажа с высоты около 2,5 метров. В это время мальчик находился дома у знакомых его матери. Семейная пара увезла малыша к себе на дачу и оставила одного, отправившись за покупками в магазин. Сама безработная 42-летняя мать ребенка уехала в другой регион.

Пострадавший госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи также диагностировали у мальчика перелом мозгового и лицевого отдела черепа, ушиб головного мозга и левого легкого. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, в апреле, сообщалось, что двое детей сломали ноги, катаясь на подвесных качелях, установленных на центральной площади города Вилючинск в Камчатском крае.

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