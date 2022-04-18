Российские банки с 18 апреля могут продавать гражданам наличную валюту

Центробанк с 18 апреля возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года, и смогут продавать ее гражданам до 9 сентября 2022 года, отмечает телеканал «Звезда».

ЦБ разрешил гражданам получать наличными и доллары, и евро, пишет Life.ru. Это относится к тем, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта, однако еще не определился с установленным лимитом получения наличной валюты со своих счетов.

Между тем, общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился: он составляет $10 тыс.

Ранее в апреле ЦБ принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля была отменена комиссия в 12% на покупку валюты, уточняет телеканал «360».

16 апреля ЦБ РФ заявил об отсутствии ограничений на зачисление средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета, отмечает сайт aif.ru.

15 апреля ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. Отмечалось, что ввиду сложной экономической ситуации рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

С 11 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

О том, что Банк России 18 апреля возобновит продажу банками наличной валюты гражданам, стало известно 8 апреля.

В марте Центробанк на фоне высокой волатильности рубля ввел временные ограничения на выдачу валюты, пишет НСН. Тогда вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.