Прямой эфир
Экономика
В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке
Мир
Для домов-интернатов Донбасса доставили генераторы из России
Происшествия
ФСБ предотвратила планируемый сторонниками ИГ теракт в Черкесске
Мир
В Минобороны РФ отчитались о 108 авиаударах по ВСУ
Мир
Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Мир
В Россию прибыли более 860 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины
Мир
МИД Франции не стал применять термин «геноцид» к ситуации на Украине
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов ВСУ
Мир
В Латвии начинаются военные учения c участием подразделений НАТО
Мир
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Общество
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

Российские банки с 18 апреля могут продавать гражданам наличную валюту

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк с 18 апреля возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ проставился: дорожающий рубль снизил ключевую на 3 пункта
Что означает внеочередное уменьшение показателя до 17% и каких шагов ждать от регулятора дальше

Таким образом, банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года, и смогут продавать ее гражданам до 9 сентября 2022 года, отмечает телеканал «Звезда».

ЦБ разрешил гражданам получать наличными и доллары, и евро, пишет Life.ru. Это относится к тем, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта, однако еще не определился с установленным лимитом получения наличной валюты со своих счетов.

Между тем, общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился: он составляет $10 тыс.

Ранее в апреле ЦБ принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля была отменена комиссия в 12% на покупку валюты, уточняет телеканал «360».

16 апреля ЦБ РФ заявил об отсутствии ограничений на зачисление средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета, отмечает сайт aif.ru.

15 апреля ЦБ РФ принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования российской экономики. Отмечалось, что ввиду сложной экономической ситуации рекомендуется отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, соблюдающим надбавки, а также некредитным финансовым организациям.

С 11 апреля ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% годовых. Регулятор отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

О том, что Банк России 18 апреля возобновит продажу банками наличной валюты гражданам, стало известно 8 апреля.

В марте Центробанк на фоне высокой волатильности рубля ввел временные ограничения на выдачу валюты, пишет НСН. Тогда вне зависимости от валюты счета средства выдавались только в долларах США. Конвертация других валют в доллар проводилась по рыночному курсу на день выдачи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022