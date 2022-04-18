Суд арестовал готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ

Суд арестовал трех сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), готовивших теракт в Черкесске. Об этом 18 апреля сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкесии.

«Арестованы», — ответили в ведомстве на вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Боевиков террористической ячейки задержали ранее в этот день. По месту жительства задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства и средства связи с террористическим контентом. Кроме того, была обнаружена переписка с боевиками о планируемом теракте.

До этого, 13 апреля, в Ставропольском крае задержали сторонника ИГ, готовившего теракт. Местный житель планировал совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.