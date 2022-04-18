Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки уничтожили 49 украинских националистов, три огневых позиции и два бронеавтомобиля. Об этом 18 апреля сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, три огневые позиции 120-мм минометов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — сказано в сообщении.

Военные ДНР также захватили боевую машину пехоты и бронеавтомобиль.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил РФ нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники, ракетой «воздух-воздух» был сбит украинский беспилотник.

16 апреля боец российской армии рассказал журналистам «Известий», что украинские националисты, пытаясь спрятаться от военнослужащих армии РФ, заходят в разбитые ракетами квартиры и магазины, переодеваются в гражданскую одежду и пытаются скрыться.

Националисты выходят группами по два, пять или десять человек, но их всё равно вылавливают или ликвидируют, добавил солдат.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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