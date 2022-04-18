Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Черкесске сторонников ИГ
ФСБ РФ опубликовала кадры задержания троих сторонников «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), планировавших теракт в Черкесске.
Они планировали провести террористический акт в отношении одного из объектов органов власти.
Боевиков террористической ячейки задержали ранее в этот день. По месту жительства задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства и средства связи с террористическим контентом. Кроме того, была обнаружена переписка с боевиками МТО о планируемом теракте.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц»), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
13 апреля в Ставропольском крае задержали сторонника ИГ, готовившего теракт. Местный житель планировал совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.