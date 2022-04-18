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Росавиация продлила запрет полетов на юг страны еще на неделю

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра РФ до 25 апреля
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Росавиация продлила ограничение полетов на юг и центральную часть России до 25 апреля. Об этом в понедельник, 18 апреля, говорится на сайте ведомства.

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Режим временного ограничения на полеты распространяется на 11 российских аэропортов, пишет НСН. Так, пассажиров не будут принимать аэропорты, расположенные в Анапе, Симферополе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Элисте, уточняет телеканал «360».

Другие аэропорты, включая международные, продолжают функционировать в штатном режиме, пишет агентство городских новостей «Москва». Предположительно, перевозку пассажиров организуют по другим маршрутам, а именно через воздушные гавани Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы, отмечает Pravda.Ru.

Ограничения будут действовать до 03:45 25 апреля 2022 года, сообщает телеканал «Звезда».

Ограничения Росавиацией вводились до этого неоднократно. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, для 12 аэропортов действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Из списка позднее был исключен аэропорт Волгограда.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, напоминает РИАМО. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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