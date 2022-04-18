В Стамбуле в районе Бейоглу произошел взрыв в подземных сооружениях
В Турции, в одном из населенных районов Стамбула, зафиксирован взрыв в кабельных сооружениях, находящихся под зданием.
Сообщается, что дым заполонил всю улицу. Организована эвакуация людей, пишет газета Турции Sabah.
«В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — сообщает издание.
Как сообщает CNN Turk, 10 человек пострадали.
О причинах взрыва не сообщается.
В конце декабря 2021 года телеканал CNN Turk сообщал о как минимум шести пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на мусороперерабатывающем предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции на юге Турции. Пострадавшие рабочие были доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.