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В Россию прибыли более 860 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины

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Свыше 860 тыс. человек прибыли в Россию с территории Донбасса и Украины. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил представитель экстренных служб «РИА Новости».

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«За субботу и воскресенье госграницу России пересекли 33,29 тыс. беженцев, всего с начала <специальной операции по защите Донбасса> — 860,57 тыс. человек, в том числе 161,18 тыс. детей», — сообщил он.

16 апреля российские военные вывезли первую партию беженцев из Изюма — 100 мирных жителей, в их числе 10 детей.

8 апреля сообщалось, что российское правительство выделит МЧС России из бюджета страны 600 млн рублей для единовременных выплат беженцам, прибывшим в страну с Украины и из Донбасса.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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