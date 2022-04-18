МИД Франции не стал применять термин «геноцид» к ситуации на Украине

Париж не считает верным применение термина «геноцид» к действиям России на Украине. Об этом 18 апреля заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Sud Radio.

«Следует точно выбирать слова. Когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл. Квалифицировать это можно только в результате международного расследования», — сказал он.

Также Бон сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует посещать Украину в ближайшие дни.

«Речь не идет о ближайших днях. Президент республики не может наносить символических визитов. <…> Визиты президента страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН и председателем в Совете ЕС, могут совершаться тогда, когда они могут быть полезны и действенны», — подчеркнул он.

13 апреля Макрон также отказался называть спецоперацию России по защите Донбасса проявлением геноцида, призвав быть осторожнее с такими терминами. С таким же заявлением на следующий день выступила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

В тот же день Макрон рассказал, что объяснил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, почему он против использования термина «геноцид». Президент Франции подчеркнул, что таким определением должны заниматься юристы, а не политики.

Ранее, 11 апреля, Макрон заявил, что готов посетить Киев, но только если его визит принесет пользу в вопросе урегулирования ситуации. Пока он планирует и дальше общаться по телефону с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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