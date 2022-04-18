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В России на четверть решили сократить выпуск упаковочного картона

В России на четверть снизят выпуск упаковочного картона
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Гендиректор Лиги переработчиков макулатуры, куда входят 70 предприятий, перерабатывающих 80% макулатуры в стране, Андрей Гурьянов рассказал, что в 2022 году производители упаковочного картона в РФ приняли решение сократить его производство на 25% из-за падения спроса.

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По его словам, спрос на российский тарный картон, используемый для производства упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля упал на 25–30%, пишет РБК в понедельник, 18 апреля.

Отмечается, что 25–30% — это 112–134 тыс. т в месяц. По оценкам Центра системных решений, в 2021 году рынок тарного картона подрос на 6% — до 5,39 млн т. На экспорт шло 23% этого объема, пишет REGNUM.

За рубежом российский картон приобретает в основном Китай: на него приходится более половины объема экспорта. 80% экспорта приходится на целлюлозный тарный картон, для остальных 20% сырьем служит макулатура.

«Попытки привлечь дополнительные заказы путем резкого снижения цен стали бы худшим решением, демпинг сам по себе не способен породить дополнительный спрос и только разрушит отрасль», — приводит его слова RT.

Гурьянов отметил, что сейчас производители стараются удержать цены на уровне февраля — от 51 тыс. до 68 тыс. рублей за 1 т без учета НДС, пишет НСН.

В Минпромторге рассказали, что отдельные производители такого картона уже замедлили темпы производства, пишет РИАМО. Между тем ни одно предприятие работу не остановило, уточняет сайт kp.ru.

1 апреля сообщалось, что производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC покинет российский рынок на фоне спецоперации России по защите Донбасса. В России Smurfit Kappa выпускала гофрокартон, тарный картон и упаковки типа bag-in-box на четырех заводах.

В конце марта торговые сети, производители готовой еды и рестораны в России столкнулись с ростом цен на упаковку. Так, ее стоимость увеличилась до 50%. В компании «Объединенные бумажные фабрики» рассказали, что в феврале после начала российской военной операции тарный картон перестали закупать Украина и страны Западной Европы. Одна из причин — нарушение логистических цепочек, связанное с антироссийскими санкциями.

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