Минобороны РФ опубликовало видео последствий удара «Точки-У» в Запорожской области

Министерство обороны РФ обнародовало видео из населенного пункта Токмак в Запорожской области, где видны следы ракетного удара ВСУ ракетой «Точка-У» в фермерском хозяйстве и нанесенный урон.

Ведомство подчеркнуло, что ракетный удар был нанесен Вооруженными силами Украины по мирному гражданскому фермерскому хозяйству. Отмечается, что жители города были подвергнуты опасности.

«Удар был, предположительно, нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частным хозяйственным постройкам, предназначенными для обеспечения работы местного фермерского хозяйства, и жилым домам фермеров», — пояснили в военном министерстве.

17 апреля в штабе территориальной обороны ДНР сообщалось, что противовоздушная оборона перехватила запущенную украинскими войсками ракету «Точка-У». В штабе тогда сказали, что ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки задели свыше 20 домов.

15 апреля российские военные предотвратили попытку украинских националистов нанести поражение Каховской ГЭС. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, около 7:00 дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», которые были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка.

10 апреля стало известно о нанесении украинскими военными удара ракетой «Точка-У» по подконтрольному Луганской Народной Республике (ЛНР) поселку Новоайдар. Тогда скончалась женщина 1991 года рождения.

8 апреля главным следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил примерно о 100 пострадавших в результате удара украинских силовиков ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Басурин сообщил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что удар является военным преступлением. Это не первый случай применения ВСУ ракет данного типа. Всего силы республики с февраля сбили уже 24 ракеты «Точка-У».

Как подчеркнул Басурин, тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

14 марта еще один удар пришелся на Донецк. Саму ракету удалось сбить. Погиб 21 мирный житель, еще 37 получили ранения, в том числе один ребенок.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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