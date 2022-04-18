Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Анталье

Среди пострадавших в ДТП с участием туристического автобуса в турецкой Анталье россиян нет. Об этом 18 апреля сообщила Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

«В результата ДТП пострадали 12 туристов, все — граждане Германии. И водитель микроавтобуса, гражданин Турции. Россиян среди пассажиров не было», — говорится в сообщении.

По словам атташе генконсульства РФ в Анталье Дмитрия Кошкина, автобус перевозил группу туристов из Великобритании.

«По данным местных властей, автобус перевозил группу туристов из Великобритании. Среди пострадавших российских туристов нет», — сказал он «РИА Новости».

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. По данным местной газеты Yeni Akit, перевозившее туристов транспортное средство вылетело с трассы Манавгат–Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. Все пострадавшие доставлены в больницу Манавгата.