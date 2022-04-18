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Продавший фальшивые купюры за 18 тыс. рублей мужчина задержан в Ленобласти

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В городе Мурино Ленобласти задержан фальшивомонетчик, который смог обменять 18 тыс. реальных рублей на 100 тыс. поддельных.

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Об этом телеканалу 78.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

29-летний задержанный на проспекте Авиаторов Балтики смог продать 20 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей за реальные 18 тыс.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас расследуется, с какого момента мужчина начал заниматься противозаконной деятельностью.

7 февраля УМВД по Приморскому краю сообщило о поимке двух фальшивомонетчиков из Владивостока 32 и 48 лет, подделывавших купюры номиналом 5 тыс. рублей, которыми далее оплачивали свои покупки в магазинах и на рынках.

25 января полицейские задержали в Самарской области мужчин, организовавших в даркнете магазин по продаже поддельных пятитысячных купюр и успевших реализовать 9 млн фальшивых рублей.

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