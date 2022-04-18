«Уральские авиалинии» назвали срок возврата денег за билеты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернет средства за билеты в течение 30 дней. Срок увеличен из-за большого количества обращений. Об этом 18 апреля пишет агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что сейчас в работе находятся 35 400 заявок. По 16 700 обращениям средства уже полностью возвращены.

«Мы закрыли продажи в южные аэропорты до 15 мая, а международные рейсы были отменены еще в марте. Поток заявок стабильный, он не увеличивается и не уменьшается. Сейчас мы получаем от клиентов примерно 1000 обращений в сутки», — говорится в сообщении компании.

6 марта стало известно, что «Уральские авиалинии» прекратили полеты в Египет и обратно до конца мая 2022 года.