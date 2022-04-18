Заммэра Сергунина рассказала о проработке в Москве сотен антисанкционных инициатив предпринимателей

Московский штаб по защите бизнеса получил от столичных предпринимателей более 500 предложений о том, как снизить негативный эффект от санкций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Инициативы касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки. По словам заммэра, часть из них уже проработана и одобрена, остальные пока рассматриваются.

«Город в кратчайшие сроки реализовал предложения, озвученные на внутриотраслевых встречах мэра Москвы с предпринимателями. Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний. Мы анализируем все инициативы делового сообщества», — отметила Сергунина.

Городской штаб по защите бизнеса — это коллегиальный орган правительства Москвы. Он создан в 2012 году по инициативе мэра Сергея Собянина. Специалисты штаба работают над совершенствованием условий для ведения бизнеса в столице, а «в период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей», сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.