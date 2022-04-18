Прямой эфир
Экономика
В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке
Мир
Для домов-интернатов Донбасса доставили генераторы из России
Происшествия
ФСБ предотвратила планируемый сторонниками ИГ теракт в Черкесске
Мир
В Минобороны РФ отчитались о 108 авиаударах по ВСУ
Мир
Россиян нет среди пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Анталье
Мир
В Россию прибыли более 860 тыс. беженцев из Донбасса и с Украины
Мир
МИД Франции не стал применять термин «геноцид» к ситуации на Украине
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов ВСУ
Мир
В Латвии начинаются военные учения c участием подразделений НАТО
Мир
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Общество
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных

Заммэра Сергунина рассказала о проработке в Москве сотен антисанкционных инициатив предпринимателей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский штаб по защите бизнеса получил от столичных предпринимателей более 500 предложений о том, как снизить негативный эффект от санкций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Инициативы касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки. По словам заммэра, часть из них уже проработана и одобрена, остальные пока рассматриваются.

«Город в кратчайшие сроки реализовал предложения, озвученные на внутриотраслевых встречах мэра Москвы с предпринимателями. Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для IT-компаний. Мы анализируем все инициативы делового сообщества», — отметила Сергунина.

Городской штаб по защите бизнеса — это коллегиальный орган правительства Москвы. Он создан в 2012 году по инициативе мэра Сергея Собянина. Специалисты штаба работают над совершенствованием условий для ведения бизнеса в столице, а «в период санкционных ограничений они в усиленном режиме консультируют предпринимателей», сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022