Ученые разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких

В России разрабатывают цифровой алгоритм выявления рака легких. Над инновацией работают ученые Сеченовского университета. Искусственный интеллект будет находить узловые образования в легких на основании данных компьютерной томографии, передает телеканал «Известия». Такая технология позволит исключить человеческий фактор. Выявление рака станет возможным на более ранних стадиях.

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