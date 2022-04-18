Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

Туристический автобус попал в аварию на юге Турции — в Анталье. В результате пострадали 12 человек. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает местная газета Yeni Akit.

Отмечается, что перевозившее туристов транспортное средство вылетело с трассы Манавгат — Кызылот из-за лопнувшей во время движения шины. Все пострадавшие были доставлены в больницу Манавгата.

19 февраля туристический автобус перевернулся в центральной части Турции, в районе города Конья. В результате аварии погибли пять человек. Травмы различной степени тяжести получили 26 человек. По предварительным данным, транспортное средство направлялось из Измира в Каппадокию. Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.