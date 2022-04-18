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Для домов-интернатов Донбасса доставили генераторы из России

Корреспондент «Известий» рассказал о доставке из РФ генераторов для домов-интернатов Донбасса
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Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин 18 апреля рассказал о доставке из России генераторов для домов-интернатов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Первым съемочная группа посетила Краснодонский дом-интернат. Здесь пребывают около 100 детей, многие прикованы к кроватям, поэтому их не смогли эвакуировать в Россию. С продуктами и предметами первой необходимости проблем нет — заведение получает гуманитарную помощь, но в здании перебои с отоплением и электричеством. Как рассказал персонал, не работают котельная, кухня, прачечная — полноценно ухаживать за детьми становится практически невозможно.

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Генераторы для домов-интернатов ЛНР и ДНР привезли из России. Помог созданный в этом году специально для таких целей «Фонд помощи детям Донбасса». Его размер — 1 млрд рублей. Из Ростовской области оборудование забрала колонна Общероссийского народного фронта и в сопровождении МЧС, по гуманитарным коридорам, доставила в дома-интернаты.

«Было важно, чтобы эти генераторы были высокого качества и могли быть поставлены в очень сжатые сроки», — рассказала директор фонда Кристина Федосеева.

По словам журналиста «Известий», максимальная мощность генератора 42 квт/час, энергии хватит на то, чтобы запитать не только газовую котельную, но и жилые корпусы, прачечную, пищеблок.

Затем съемочная группа прибыла в дом-интернат в Ровеньках. Здесь почти 200 воспитанников от 4 до 18 лет. Здание также периодически остается без света и тепла.

«У нас вся кухня на электричестве завязана, плюс, конечно, самое главное — котельная», — рассказал исполняющий обязанности директора дома-интерната Артем Росликов.

Корреспондент «Известий» пообщался с детьми, они рассказали, что очень ждали генератор. Они даже создали макет дома с маленьким генератором внутри.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие доставили более 50 т гуманитарной помощи нуждающимся жителям Харьковской области. Для справедливого распределения гуманитарной помощи в области составляют специальные списки, по которым и раздают продуктовые наборы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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