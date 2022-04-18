В Стамбуле прогремел взрыв

В турецком Стамбуле прогремел взрыв. Жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления. Об этом 18 апреля сообщает местная газета Sabah.

Уточняется, что происшествие случилось в районе Бейоглу, о пострадавших и погибших не сообщается.

«Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2021 года телеканал CNN Turk сообщал о как минимум шести пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на мусороперерабатывающем предприятии в Османие, административном центре одноименной провинции на юге Турции. Пострадавшие рабочие были доставлены в местную государственную больницу в состоянии разной тяжести.